КГБ Беларуси: Украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж

20.11.2017, 14:33

Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что украинский журналист Павел Шаройко задержан за шпионаж.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

Побяржин добавил, что после задержания Шаройко якобы признался, что является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника.

"25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны, для прикрытия ему определена должность корреспондента Общественной национальной телерадиокомпании Украины", - рассказал представитель КГБ Беларуси Побяржин.

Как сообщил представитель ведомства, в Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере".

"В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в КГБ.

Утверждается, что в ходе проведения следственных действий, "получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Беларуси". Во время обыска у Шаройко обнаружены копии разведывательных

17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси по обвинению в "шпионаже" задержали собственного корреспондента Украинского радио, гражданина Украины Павла Шаройко. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.