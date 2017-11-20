Украина продолжает переговоры с МВФ по госбюджету-2018

20.11.2017, 14:35

Международный валютный фонд продолжает переговоры с Украиной относительно проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" для обеспечения достижения дефицита госбюджета в 2,5% ВВП.

"Обсуждение будет длиться в течение следующих недель, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита в 2,5% ВВП, который согласован в рамках поддерживаемой Фондом программы экономических реформ Украины", - сообщается в пресс-релизе МВФ по итогам визита его экспертов в Киев в период с 9 по 17 ноября.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил членам правительства активизировать работу по доработке проекта госбюджета, чтобы Рада смогла принять документ во втором чтении до 10 декабря.

Сообщалось, что на финансирование аппарата ВР в госбюджете-2018 предусмотрено в 56 раз больше, чем на жилищные программы.

14 ноября Верховная Рада одобрила в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".