Беларусь объявила советника украинского посольства персоной нон грата

20.11.2017, 15:49

Беларусь объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова.

Об этом сообщил представитель КГБ Беларуси на брифинге в Минске, который транслировал Национальный пресс-центр Республики Беларусь.

"В результате сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание -полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника Посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", - сказал представитель КГБ.

Отметим, на сайте посольства Украины в Беларуси указано, что Скворцов занимает должность первого секретаря.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси и обвиняется там в шпионаже. Об этом сообщают "Факты и комментарии".