Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Захарченко и его заместителя

20.11.2017, 15:55

В прошлом месяце Интерпол снял с международного розыска экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которые в Украине обвиняются в растрате денежных средств.

Об этом сообщает начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью изданию "Фокус".

"Буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", - сказал он.

Горбатюк объяснил, что Интерпол отказывается объявлять в розыск всех фигурантов "дела Майдана", указывая, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть политическими преследованиями. По его словам, это касается только тех, кто так или иначе связан с властью - от "беркутовца" до руководства страны, а вот "титушки" в розыск попадают.

Кроме этого, он добавил, что Украина уже не один год пишет им письма по этому поводу, но четкого ответа не получает.

"Недавно столкнулись даже с отказом выставлять разыскиваемых с так называемой синей картой. Красная карта означает, что все страны Интерпола должны задерживать такого человека, а синяя - просто сообщать о его перемещении. Ведь у нас со многими странами, в том числе европейскими, есть двусторонние договоренности об экстрадиции. И когда мы узнаем, что подозреваемый въехал в какую-то страну, просим власти этой страны задержать его, предоставляя необходимые документы. Но нам отказали даже в этом, причем в украинском, а не в центральном офисе Интерпола, с той же мотивацией", - подчеркнул Горбатюк.

В июне 2017 года ГПУ объявила о новых подозрениях Януковичу, Захарченко, Якименко и ряду других экс-чиновников по "делам Майдана" 2014 года.

Они подозреваются в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта. Об этом сообщает УНИАН.