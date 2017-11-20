Визит Путина в Крым: МИД направило ноту протеста РФ

20.11.2017, 16:48

Министерство иностранных дел направило ноту протеста в МИД РФ из-за визита российского лидера Владимира Путина во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников во временно оккупированный Крым и Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

"Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя санкции против-оккупанта", - отмечается в сообщении.

18 ноября президент России Владимир Путин принял участие в открытии на территории парка Ливадийского дворца во временно оккупированной россиянами Ялте памятника императору Александру III.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.