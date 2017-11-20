Одесский припортовый завод остановил производство

20.11.2017, 16:55

Работа Одесского припортового завода вынужденно остановлена из-за выхода из строя одного из агрегатов.

Об этом в Facebook написал первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков.

"С 1 ноября, по причине выхода из строя одного из агрегатов завод вынуждено был остановлен. За этот короткий период, мы три раза пытались запустить завод, и каждый раз возникала проблема в работе агрегата, которую устраняли наши специалисты. Устранена ли проблема полностью или вскроется ещё что- нибудь, будет понятно только при запуске завода и выходе его агрегатов на полную мощность", - сообщил он.

Щуриков также отметил, что с учетом падения мировых цен на продукцию завода перспектива запуска пока не понятна.

"Завод может работать только по давальческому договору, и такой договор на сегодняшний день подписан с компанией ЭРУ. К сожалению, сегодняшняя работа завода зависит от коммерческих способностей давальца (ЭРУ) - находить покупателей на ассортимент продукции ОПЗ. Кроме этого ситуация с внеплановыми остановками завода повлияла на срыв контрактов ЭРУ с покупателями", - сообщил замдиректора ОПЗ.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины намеревается приватизировать ОПЗ в декабре 2017 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.