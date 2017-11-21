ЕС вводит новую систему погранконтроля

21.11.2017, 10:53

Совет ЕС в понедельник, 20 ноября, одобрил новые правила посещения Шенгенской зоны. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза.

Нововведения предполагают, что у граждан третьих стран при пересечении внешних границ зоны Шенгенского соглашения будут регистрироваться данные о въезде, выезде, а также об имевшихся отказах на въезд.

При этом существующая практика, предполагающая внесение штампа в паспорт, будет заменена системой автоматического сканирования документов. Это позволит избежать случаев подделки штампов.

Кроме того, возможно будет оперативно сопоставить полученные сведения с базами данных Визовой информационной системы (VIS), предназначенной для обмена визовыми данными между государствами-участниками Шенгенского соглашения. Доступ к массиву данных будут иметь не только органы погранконтроля, но и сотрудники консульских служб.

Как ожидается, нововведение позволит усилить безопасность в Шенгенской зоне и повысить эффективность борьбы с терроризмом.

Правовые акты будут обнародованы в Официальном журнале ЕС и закреплены законодательно через 20 дней после их публикации. Как ожидается, новая система въезда и выезда на территорию Евросоюза (Entry-Exit-System, EES) заработает на полноценной основе к 2020 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.