Шпионский скандал: Украина выслала белорусского дипломата

21.11.2017, 12:58

Министерство иностранных дел объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине, выслав его из страны.

Об этом сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Это первый секретарь посольства Беларуси. Он уже покинул территорию Украины", - уточнила она.

Таким стал ответ украинского внешнеполитического ведомства на действия властей Беларуси, которые накануне объявили персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Это также реакция на задержание украинского журналиста Павла Шаройко, отметили в МИД. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.