Лукашенко не приедет в Брюссель на саммит "Восточного партнерства"

21.11.2017, 13:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко не приедет на саммит "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Белорусскую делегацию на этом мероприятии возглавит министр иностранных дел Владимир Макей, говорится в заявлении замглавы управления информации внешнеполитического ведомства Андрея Шупляка, распространенного во вторник, 21 ноября.

Одновременно представитель МИД отметил, что Минск заинтересован в продолжении сотрудничества с ЕС в рамках программы "Восточное партнерство", в частности в облегчении условий ведения бизнеса и контактов между людьми. При этом Беларусь не ставит перед собой цель европейской интеграции, а рассматривает "Восточное партнерство" как "инструмент развития неполитизированного взаимодействия", добавил Шупляк.

На саммите программы ЕС "Восточное партнерство" 24 ноября в Брюсселе ожидается рассмотрение гибридных угроз и проблем кибербезопасности. Кроме того, речь может пойти о противодействии бытовому насилию в отношении женщин и об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Приднестровье, Южной Осетии, аннексированном Крыму и в неподконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областей.

В ЕС давали понять, что хотели бы видеть на саммите Александра Лукашенко. В частности, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) указал, что "это было бы хорошим сигналом". Об этом сообщает Deutsche Welle.