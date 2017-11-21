Аргентина: исчезнувшая подлодка сообщала о поломке

21.11.2017, 13:48

Экипаж пропавшей аргентинской подводной лодки во время последнего контакта сообщил о неполадках. Об этом заявил представитель аргентинского флота.

Сонары двух аргентинских военных кораблей обнаружили шумы, похожие на звуки ударов металлическими инструментами по корпусу подводной лодки.

Ранее представитель ВМС Аргентины заявил журналистам, что упоминаемые СМИ сигналы не исходят с пропавшей подводной лодки.

По заявлению ВМС Аргентины, экипаж субмарины в последний раз выходил на связь в среду, 15 ноября, но сообщение о неисправностях касалось лишь замыкания в аккумуляторе.

По мнению представителя ВМС Аргентины Габриеля Галеасси, такие неисправности считаются рядовыми и обычными и не могут привести к катастрофе.

Подлодка San Juan, следовавшая с базы "Ушуайя" к месту постоянной дислокации на базе "Мар-дель-Плата", перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 человека. К масштабной поисковой операции присоединились уже шесть стран. Об этом сообщает BBC Украинская служба.