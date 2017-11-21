Москва сообщила о запрете выставлять военную технику из РФ на Фарнборо-2018

21.11.2017, 13:59

Организаторы международного авиакосмического салона Фарнборо запретили России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году.

"В результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей", - заявил во вторник, 21 ноября, "Интерфаксу" замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Он назвал решение оргкомитета Фарнборо "примером недобросовестной конкуренции" и сообщил об отмене решения назначить "Рособоронэкспорт" организатором российской экспозиции на предстоящем авиасалоне.

Следующая авиакосмическая выставка Фарнборо пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.

В 2014 году Великобритания не допустила российскую делегацию к участию в международном авиакосмическом салоне Фарнборо-2014. В связи с действиями России на Украине ни один из представителей Кремля не получил приглашение правительства Ее Величества на Фарнборо-2014", - заявил представитель британского МИДа. В 2016 году российские компании представляли на авиасалоне только гражданскую продукцию. Об этом сообщает Deutsche Welle.