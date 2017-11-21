В МИД Польши утверждают, что восстановление диалога зависит от Киева

21.11.2017, 14:57

Польша не ведет споры с Украиной и продолжает поддерживать ее европейские устремления, однако в отношениях двух стран наметился регресс, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

В эфире "Польского радио" он сказал о том, что Украина отходит от некоторых договоренностей с Польшей и даже часть из них отменяет - например, эксгумацию останков.

"Напомним, что в связи с этим после нескольких лет переговоров и диалога нет прогресса, зато есть даже регресс", - сказал Ващиковский.

Министр также добавил, что от Украины зависит, вернется ли она к договоренностям, которых достигла совместно с Польшей.

По словам Ващиковского, запрет въезда в Польшу для некоторых украинцев является ответом на выданный ранее запрет въезда на территорию Украины для некоторых поляков. Министр подчеркнул, что такие вещи случаются в политике, когда происходят антипольские мероприятия.

18 ноября на территорию Польши не пустили секретаря Государственного комитета по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету.

17 ноября, в Кракове состоялось заседание Консультативного комитета президентов Польши и Украины, после которого заместитель главы АП Украины Константин Елисеев заявил о том, что Киев и Варшава приложат усилия, чтобы "черный список" с фамилиями персон нон грата стал короче.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сделал громкое заявление, в котором отметил, что его страна намерена запустить процедуры, призванные ограничить возможности "въезда в страну украинцев, демонстрирующих антипольские взгляды".

Также в Польше заявили о том, что не будут публично сообщать, кто есть в "черном списке" лиц, которым запрещено въезжать в страну. Как отметили в МИД Польши, список "нежелательных лиц" является кратким и содержит всего несколько фамилий". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".