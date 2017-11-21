МИД требует от РФ остановить военный призыв в Крыму

21.11.2017, 16:41

МИД Украины требует от Российской Федерации отменить незаконное решение о призыве на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИДе напомнили, что согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных силах.

Кроме того, в принятом 14 ноября Третьим комитетом Генассамблеи ООН проекте обновленной резолюции по Крыму содержится призыв к РФ "прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе с помощью давления или пропаганды".

Представители украинских и международных правозащитных организаций неоднократно фиксировали факты преследований оккупационными властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии.

По данным Минобороны РФ, уже более 800 жителей временно оккупированного Крыма отправлены к местам прохождения военной службы. В общем, осенью 2017 года РФ планирует отправить из Крыма около 2000 человек на комплектование вооруженных сил РФ, в том числе за пределами АРК.

14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил обновленную резолюцию по правам человека во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.