ЕС предложит восточным партнерам инвестиционный план, а не "план Маршалла"

21.11.2017, 16:45

Во время саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября Европейский Союз предложит партнерам воспользоваться инструментом внешнего инвестиционного плана и не будет поднимать вопрос "плана Маршалла" для Украины.

Об этом рассказали два высопоставленных чиновника ЕС, участвующих в подготовке к саммиту.

Собеседники признали, что Украина будет иметь возможность задать вопросы о "плане Маршалла", если захочет этого. "Цель саммита в том, что каждый партнер может поднимать те вопросы, которые ему интересны. Если Украина захочет поднять этот вопрос, мы будем рады этому", - заявил один из них.

Примечательно, что во время ответов собеседники ЕП ни разу не употребили название "план Маршалла", избегая упоминания о нем. В то же время оба отметили, что со стороны ЕС не будет подниматься тема, которая интересовала корреспондента ЕвроПравды; зато Евросоюз планирует предложить Украине и другим партнерам доступ к инструменту Внешнего инвестиционного плана ЕС.

"Европейский внешний инвестиционный план открывает новые возможности и становится новым инструментом", - заявил один из них. Собеседник ЕП отметил, что этот инструмент позволит, среди прочего, предоставлять гарантии для европейских инвестиций в страны-партнеры.

Объем помощи для восточных партнеров ЕС в рамках внешнего инвестиционного плана пока не раскрывается.

Также представители ЕС напомнили, что ранее ЕС оказывал и продолжает оказывать финансовую помощь Украине через другие инструменты ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".