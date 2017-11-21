НБУ и ПриватБанк проиграли суд ФК Динамо

21.11.2017, 16:47

Высший административный суд отказался удовлетворить кассационные жалобы Национального банка Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ПриватБанка и оставил без изменений постановление Окружного административного суда Киева от 20 марта и определение Киевского апелляционного админсуда от 27 июня по иску ООО ФК Динамо Киев.

Соответствующее решение суд принял 16 ноября, пишет Finbalance.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 декабря 2016 года N105 в части признания ООО ФК Динамо Киев связанным с ПриватБанком лицом.

Признан противоправным и отменен приказ временного администратора ПриватБанка от 20 декабря 2016 года N22 "О запрете расходных операций по счетам связанных лиц" в части, касающейся ООО ФК Динамо Киев о запрете любых расходных операций (безналичных и наличных) в ПриватБанке, и блокировке счетов ООО ФК Динамо Киев.

Также Высший админсуд не согласился с мнением НБУ, особенности отношений между ООО ФК Динамо Киев и ПриватБанком (в частности, небольшая разница между кредитной и депозитной ставками и отсутствие кредитной задолженности футбольного клуба перед другими банками и т.д.) могут служить доказательством их связанности.

Ранее, 6 ноября, Киевский апелляционный админсуд обязал "Приватбанк" вернуть семьи Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и 7,8 тыс. евро. Суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами. Заблокировать в Высшем административном суде взыскание этих средств НБУ и ПриватБанк не смог.

В мае Окружной админсуд Киева также удовлетворил иск Акцент-Банка (А-Банк), который подконтролен Суркисам, и признал недействительным решение НБУ о признании А-Банка связанным с ПриватБанком лицом. Суд также признал недействительным принудительной конвертации Фондом гарантирования средств А- Банка в акции "Приватбанка" во время его национализации и решил взыскать с ПриватБанка в пользу А-Банка около 369 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.