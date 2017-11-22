Нацбанк ужесточил требования к приему наличности для ее дальнейшего перевода

22.11.2017, 10:39

Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения и коммерческих агентов банков открывать отдельные банковские счета для осуществления операций по приему наличности для ее дальнейшего перевода.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление No116, вступающее в силу с 22 ноября, небанковские финучреждения и агенты банков обязаны зачислять на этот счет (счета) наличные в гривнях, принятые для дальнейшего перевода.

По оценкам НБУ, принятое решение позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах.

Регулятор отметил, что такой порядок согласован с положениями Директивы Европейского Союза 2015/2366 в части хранения средств, полученных от пользователей платежных услуг, на отдельных счетах в банках.

Также сообщается, что постановлением No117, действующим с 22 ноября, Нацбанк внес необходимые изменения в План счетов бухгалтерского учета банков и в инструкцию о его применении.

Объем денежных переводов в Украину с использованием систем перевода средств в январе-сентябре 2017 года составил 1,747 миллиарда долларов, что в 8 раз превышает объем переводов из страны за этот период в объеме 207 миллионов долларов. Об этом сообщает УНИАН.