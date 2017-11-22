Президент Мугабе подал в отставку

22.11.2017, 13:52

Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул свой пост, объявил спикер парламента страны Джейкоб Муденда. По его словам, о своей отставке Мугабе известил депутатов в письменном виде.

"Я, Роберт Габриэль Мугабе, в соответствии с пунктом 96 конституции Зимбабве настоящим заявляю о своей отставке", - говорится, в частности, в тексте письма, который Муденда зачитал депутатам. Полный текст президентского письма появился в сети, однако сам Мугабе еще не делал никаких публичных заявлений по этому поводу.

Мугабе возглавил страну практически сразу после обретения независимости в 1980 году. После того как Зимбабве - тогда еще Южная Родезия - перестала быть британской колонией, Роберта Мугабе избрали премьер-министром.

Уже через два года Мугабе обвинил оппозицию в попытке устроить переворот. Начались жестокие чистки. Тысячи зимбабвийцев были убиты северокорейскими военными, которых Мугабе призвал для борьбы с оппонентами.

В 1987 году Роберт Мугабе переписал конституцию. Так он стал уже президентом Зимбабве и значительно нарастил влияние.

В 2000 году страна погрузилась в затяжной экономический кризис. Все началось после того, как Мугабе приказал изъять все фермы, которыми владели белые. Затем наступила гиперинфляция - зимбабвийский доллар обесценился во много раз. Наследие Мугабе для Зимбабве: независимость и разруха "Я хочу, чтобы был мир": жители Зимбабве о ситуации в стране

В 2008 году в Зимбабве снова прошли выборы. И на этот раз Мугабе с трудом победил лидера оппозиции Моргана Цвангираи. Он смог выйти вперед лишь во втором туре. В ходе всей президентской кампании сторонники Цвангираи подвергались жестоким преследованиям.

17 ноября военные взяли под стражу Роберта Мугабе и его семью. При этом военные настаивали, что переворота не произошло, и заявляли, что Мугабе и его родным ничего не угрожает.

Правящая партия ЗАНУ-ПФ сместила Мугабе с поста своего лидера и выдвинула ему ультиматум: покинуть пост президента добровольно или лишиться кресла в результате импичмента.

Однако 19 ноября Мугабе выступил с обращением к нации и заявил, что не собирается покидать пост. Во вторник парламент должен был начать процедуру импичмента. Об этом сообщает BBC Русская служба.