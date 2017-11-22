Палестинцы заморозили все контакты с США

22.11.2017, 13:56

Палестинцы заморозили все официальные контакты с Вашингтоном, после того как администрация Дональда Трампа пригрозила закрытием представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в американской столице.

Об этом палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики заявил во вторник, 21 ноября, агентству AFP.

По его словам, своим заявлением он всего лишь придал официальный характер шагу, который и так проистекал из позиции американской стороны.

Угрозы Вашингтона стали ответом на стремление палестинцев привлечь Израиль к ответственности перед Международным уголовным судом из-за строительства еврейских поселений.

Между тем, 21 ноября в Каире стартовал межпалестинский политический диалог при участии представителей 13 палестинских фракций, направленный на продвижение усилий по примирению сторон.

Госдепартамент США должен регулярно выдавать новые разрешения на дальнейшую работу представительства ООП. Текущий срок завершается в ноябре 2017 года, и Вашингтон может его не продлить. Вместе с тем Дональд Трамп может и одобрить дальнейшее функционирование офиса ООП, если в течение 90 дней убедится, что "палестинцы начали прямые и по существу переговоры с Израилем". Об этом сообщает Deutsche Welle.