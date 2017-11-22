Обломками памятника воинам УПА в Польше вымостили дорогу

22.11.2017, 15:08

Обломки памятника воинам УПА в селе Грушовичи (Польша), что неподалеку от украинской границы, использовали для укладки дороги.

Об этом заявил староста гмины Януш Слабицкий, передает Zaxid.net.

Такое решение было принято потому, что, по мнению Слабицкого, украинцы сохранили бы обломки монумента и "сделали бы из них реликвию"."Камни были утилизированы. Служат польском обществу. Из них были сделаны дороги", - сказал Слабицкий.

Он также заявил, что на восстановление этого памятника "нет ни малейшего шанса". По его словам, это было бы возможно, только в случае смены власти.

"Разве что изменится власть в этом регионе. Второй раз такой глупости не допустим", - заявил Слабицкий.

17 ноября в Кракове состоялось чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников. Украинскую делегацию возглавил заместитель руководителя Администрации президента Константин Елисеев.

С инициативой провести такую встречу недавно выступил Петр Порошенко, дабы решить спорные вопросы между двумя странами и предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности. Об этом сообщают "Факты и комментарии".