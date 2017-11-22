22.11.2017, 15:11

Украина не выполнила большинство требований для получения третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 600 млн евро, сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

"Остались еще четыре требования, которые Украина не выполнила. Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе - запуск автоматической проверки е-деклараций, третье - закон о кредитном реестре НБУ и четвертое - проверка информации о бенефициарных владельцах компаний. Итак, осталось не так мало условий", - сказал он в интервью изданию "Европейская правда".

По его словам, крайний срок их выполнения истекает в ближайшие несколько дней.

"И этот срок не может быть продлен. И если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены - деньги будут потеряны для Украины", - добавил он.

Программа по предоставлению макрофинансовой помощи от ЕС заканчивает свое действие 4 января 2018 года. Как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро в декабре при выполнении условий до середины ноября. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".