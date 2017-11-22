Правительство приняло решение об обязательном использовании принципа "единого окна" в украинских таможнях

22.11.2017, 15:57

По предложению Министерства финансов 22 ноября Правительство одобрило решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательности использования предприятиями и госорганами информационной системы "единое окно".

После введения в украинских таможнях "единого окна" с 1 августа 2016 года Минфин осуществлял постоянный контроль за его функционированием и постепенно увеличивал возможности для бизнеса воспользоваться этой упрощенной системой таможенного оформления.

Для дальнейшего развития и функционирования системы информационного обмена "единое окно" Минфин разработал изменения в постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы реализации принципа "единого окна" при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно- санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов государственного контроля".

В частности, предусматривается ряд изменений в функционирование информационного обмена по принципу "единого окна":

- распространение действия "единого окна" будет на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (пока только на ограниченный круг таможенных деклараций при импорте и экспорте).

- уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации.

- сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов.

- уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24 до 4 часов.

Кроме того, Минфин вводит в контролирующих органах проведение ежемесячного мониторинга применения "единого окна", а также начинает практику проведения семинаров в регионах Украины, где будут изучаться проблемные вопросы в работе механизма "единого окна".

Обязательное применение Порядка информационного обмена по принципу "единого окна" с 1 февраля 2018 года поставит в равные условия бизнес, который пользуется и не пользуется системой, обеспечит проведение государственного контроля не "на бумаге", а на самом деле, и позволит оценить работу всех задействованных в процессе государственных органов и таможни в части времени выполнения соответствующих формальностей.

"Единое окно" - единая электронная система обмена данными, которая позволяет различным службам контроля и таможням в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины, и о результатах его государственного контроля.

Решение о введении единого окна было принято 25 мая 2016 года - постановление Кабинета Министров Украины N 364 от 25.05.2016 года "Некоторые вопросы реализации принципа "единого окна" при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов государственного контроля".

Этим же постановлением утвержден Порядок информационного обмена между органами доходов и сборов, другими государственными органами и предприятиями по принципу "единого окна" с использованием электронных средств передачи информации.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.