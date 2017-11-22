Украина экстрадировала двух задержанных граждан Франции

22.11.2017, 16:16

Двух граждан Франции, которые были задержаны в августе 2017-го, сотрудники СБУ вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители разыскали, идентифицировали и задержали французского гражданина, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Задержанный был признан виновным французским судом за хищение 200 млн евро, в том числе у французских государственных компаний и банковских учреждений. "Он заставлял бизнесменов перечислять деньги с помощью международных переводов на банковские счета подконтрольных ему фиктивных компаний", - рассказывают в СБУ.

Правоохранители задержали также возможного сообщника, который также находился в международном розыске за совершение аналогичных преступлений.

Украинский суд избрал задержанным меру пресечения в виде временного и экстрадиционного ареста.

Решение о возможности выдачи задержанных французской стороне приняли еще в конце сентября. 22 ноября состоялась их фактическая их передача в международном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.