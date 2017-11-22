В Украине более двух тысяч высокотехнологичных стартапов

22.11.2017, 16:29

В Украине действует около 2 тыс. высокотехнологичных стартапов, и их число постоянно растет.

Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив на открытии второго международного форума Innovation Market, сообщает пресс- служба Министерства экономического развития и торговли.

Кубив отметил, что в 2016 г. в Украине было заключено около 80 инвестиционных соглашений с украинскими инновационными компаниями, что на 32% больше показателя 2015 г. При этом общая сумма инвестиций в стартапы в 2016 г. составила $88 млн, а в целом за последние пять лет - более $400 млн.

Кроме того, украинские стартапы по состоянию на середину августа 2017 г. собрали на краудфандингових платформах $ 1,9 млн.

Ранее сообщалось, что украинский стартап Petcube, производящий "умные" устройства для домашних животных, привлек $10 млн от венчурных фондов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.