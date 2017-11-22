В Украине начал работу первый mobile-only банк Monobank

22.11.2017, 16:35

Команда Fintech Band запустила полноценную версию первого в Украине mobile- only банка - Monobank. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет.

"Наконец, мы запустили monobank! Полноценно запустили! Это значит, что вы можете прямо сейчас установить на свой смартфон наше волшебное приложение", - написал Дубилет.

Напомним, Monobank - это бренд, под которым Universal Bank будет предоставлять услуги нового мобильного банка. Виртуальный банк, разработанный экс-менеджерами ПриватБанка Дубилетом, Гороховским и Рогальским, представляет собой b2b-платформу по выпуску кредитных карт. Первым подключился к платформе Universal Bank. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.