СБУ собрала для Гаагского суда доказательства преступлений РФ в оккупированном Крыму

22.11.2017, 16:53

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу преступлений оккупационных властей в Автономной Республике Крым для Международного уголовного суда.Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В СБУ отметили, что в ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали все выявленные обстоятельства нарушения основных прав и свобод человека, жестокого обращения с гражданским населением, нарушение законов и обычаев ведения войны, международных соглашений и конвенций. "Также были выявлены обстоятельства дискриминации по этническим, религиозным признакам и другие нарушения прав граждан Украины, которые находятся в аннексирована Крыму", - говорится в сообщении.

Следственным подразделением ГУ СБУ в АР Крым были получены санкции суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое до аннексии Крыма находилось на балансе государственных органов Украины.

"По материалам, собранным СБУ, прокуратура подготовила первое информационное сообщение, которое будет направлено в Международный уголовный суд", - сказано в сообщении.

20 ноября в прокуратуре АР Крым заявили, что будут инициировать международный трибунал против оккупационной власти полуострова по примеру Нюрнбергского процесса. Как заявил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов, в начале текущего года он поставил задачу перед работниками прокуратуры сформировать доказательную базу для рассмотрения в Международном уголовном суде фактов, связанных с военными преступлениями, а именно преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории Крыма.

Он также отмечал, что на сегодняшний день совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое вскоре будет направлено в Международный уголовный суд, и на завершающей стадии находится еще одно.

"Могу откровенно заверить, что мы уверенно шагаем к началу расследования в Гааге преступлений, совершаемых в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, подобный Нюрнбергскому процессу", - сказал Мамедов. Об этом сообщает УНИАН.