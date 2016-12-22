Минприроды Украины презентовало Национальную стратегию обращения с отходами

22.12.2016, 11:28

Украинский рынок отходов долгое время был закрытым для привлечения новых инвестиций из-за отсутствия единой общенациональной стратегии функционирования этой сферы и ее непрозрачности. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время презентации принципов и структуры Национальной стратегии обращения с отходами.

Он отметил, что в Украине остается сложной ситуация по обращению с отходами. В частности, отсутствует надлежащая инфраструктура по раздельному сбору, сортировке и утилизации твердых бытовых отходов.

"Как следствие, низкий уровень переработки и утилизации отходов и одновременно высокий уровень их захоронения. Отсутствие национальной стратегии комплексного законодательного урегулирования ситуации на рынке отходов является самым большим препятствием для привлечения инвестиций. Инвесторам необходимо понимание государственной политики и будущих правил игры", - прокомментировал Остап Семерак.

Он напомнил, что в течение последних 25 лет в Украине не была выработано четкая политика по обращению с отходами.

"Стратегия направлена на разработку целостной государственной политики с учетом и сведением в единое целое различных несогласованных моментов функционирования рынка отходов", - пояснил министр.

Он напомнил, что разработка Национальной стратегии обращения с отходами охватывает 7 основных потоков отходов и базируется на стандартах и подходах ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Новая государственная политика будет базироваться на европейских подходах с учетом украинских реалий. Наши европейские партнеры приветствовали такой подход - начать именно со Стратегии, а уже дальше законодательство и непосредственное внедрение. Такой подход соответствует лучшей европейской практике формирования политики", - резюмировал министр.

Минприроды полгода назад выступило с инициативой создать единый документ общенационального уровня, который бы позволил системно подойти к проблеме сбора, переработки и утилизации мусора. Над созданием Стратегии все это время работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство экономического развития и торговли, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, представители немецкой федеральной компании GIZ, Европейского банка реконструкции и развития, проектов технической помощи ЕС.

Инф. Министерства экологии и природных ресурсов Украины.