Температура в Арктике за последние два месяца превысила средние показатели на 5 градусов

25.12.2016, 11:00

Температура на Северном полюсе за последние два месяца превысила средние показатели на пять градусов. Температура воздуха в Арктическом регионе поднялась до нуля градусов.

За летние месяцы 2016 года толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане уменьшилась до почти рекордных показателей. Подобные погодные аномалии, по словам экспертов, происходят раз в тысячу лет.

Учёные опасаются, что из-за глобального потепления высокую температуру в Арктике можно будет наблюдать намного чаще. Нынешний температурный рекорд специалисты напрямую связывают с антропогенными изменениями климата. Об этом сообщает "Радио Свобода".