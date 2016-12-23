Торговля с минимальным риском на Форексе

23.12.2016, 12:02

На Форексе есть два типа игроков: первые пришли для того, чтобы получить сразу много денег, а другие также желают заработать, но при этом больше опасаются потерять свои сбережения. Как правило, вторая категория игроков имеет немалый стартовый капитал, который вынуждает совершать их осторожные и обдуманные поступки, всячески отвергая любой риск.

Для осторожных трейдеров Форекс — это, в первую очередь, платформа для сохранения депозита. Заработок для них оказывается уже на втором месте, хотя его значение также остается довольно большим. Безусловно, торговые стратегии, в которых риск сводится к минимуму, не отличаются особенной доходностью, однако они позволяют получать пусть и небольшой, но гарантированный заработок.

Главными моментами в низкорисковых торговых системах можно считать:

Объем открываемой позиции не должен превышать более чем в десять раз имеющиеся на депозите средства. Это правило можно считать основным при торговле на международном валютном рынке Форекс. Но несмотря на то, что практически все webinare trading рассказывают нам об этом, некоторые новички продолжают обжигаться на своей жадности.

Рыночный ордер стоп-лосс зависит от текущих рыночных уровней и лишь во вторую очередь его можно соизмерять с суммой вложенных средств.

Управление потерями и доходами вынуждает увеличить разницу между прогнозируемыми потерями и доходами. В отличие от привычных торговых вариантов, здесь тейк профит как минимум в четыре раза будет превышать уровень установки ордера стоп лосс.

Вход на рынок осуществляется лишь после достижения или преодоления крайнего значения цены, которое уже долгое время не достигалось.

Торговля ведется исключительно по основному тренду. Этот совет можно применить ко всей торговле на международном финансовом рынке, однако для торговли с минимальным риском любое отхождение от тренда чревато серьезными потерями. Трейдер должен предварительно провести анализ имеющихся тенденций на рынке и понять причины, которые их сформировали.

Не стоит заключать сделки в преддверии выхода новых новостей. Риск при таких операциях существенно вырастает, в то время как прогнозируемая прибыль остается прежней.

Торгуйте исключительно внутри недели. Крайнюю сделку лучше закрывать в пятничный вечер, ведь если в выходные произойдет резкий обвал цен на рынке, ваш депозит не защитит даже установленный стоп лосс.

При закрытии сделок нельзя допускать запуск ордера стоп-лосс. Подходящим сигналом на закрытие может послужить разворот текущего направления валютных котировок, а не те потери, которые подразумевает под собой уровень установленного стоп ордера. Еще одним инструментом, доказавшим свою эффективность при сокращении риска, может послужить ордер трейлинг стоп.

Низкорисковая торговля на forex deutschland — привлекательный тип инвестирования, но и он не лишен характерных недостатков. Первая особенность — это высокие требования к стартовому капиталу. Если вы планируете зарабатывать хотя бы соизмеримо со средней заработной платой по стране, на депозит стоит положить не менее 1000 долларов. Кроме этого, трейдер вынужден терять довольно много времени, выжидая подходящие условия для вступления на рынок, чтобы обеспечить минимальный риск финансовых потерь. Сама же торговая система с минимальным риском легко сопрягается практически с любой стратегией, поэтому для вас не будет препятствий в торговле, если вы намерены сохранить инвестированные деньги и получать гарантированный доход.