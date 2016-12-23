23.12.2016, 13:15

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Информат, интернет-издание; Агентство промышленных новостей; Закон и Бизнес, газета .

Освещение событий общественно-политической жизни Украины, международные новости. Экономика и финансы, недвижимость, технологии, авто; расследования, скандалы, происшествия; наука, образование, здоровье; путешествия, шоу-бизнес, культура, спорт. Новости, авторские статьи, фото, видеоматериалы, колонка колумнистов.

Агентство промышленных новостей (http://www.ukrfood.com.ua/)

Портал пищевой промышленности Украины. Новости портала, нормативная база, дайджесты, база данных предприятий и компаний, торговые площадки, экспресс-диагностика, обзоры рынков, информация пресс-центра, архив аналитических материалов, пресс-релизы, система поиска.





Закон и Бизнес, газета (http://zib.com.ua/)

Онлайн-версия еженедельного издания правовой и экономической тематики "Закон и Бизнес". Информационно-аналитические материалы, мониторинг законотворческого процесса в Украине, нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти, анализ судебной практики, юридическая аналитика.



Инф. "ЭЛВИСТИ".