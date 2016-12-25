В Грузии разрешили курение марихуаны

25.12.2016, 11:57

Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах. Главным условием легального употребления наркотика суд назвал недостаточный для продажи объем.

По мнению суда, в случаях, когда речь идет об объеме не более 70 граммов марихуаны, практически невозможно доказать, что ее владелец планировал сбыть наркотик. В связи с этим уголовное наказание за ее хранение и употребление суд счел негуманным.

При этом сбыт марихуаны остается уголовно наказуемым деянием. Также все еще запрещено приобретать этот наркотик для личных целей - однако этот запрет суд также планирует рассмотреть и, возможно, отменить.

До настоящего времени грузинское законодательство предусматривало административную ответственность в случае, когда человека впервые ловили на употреблении марихуаны, и уголовную в случае рецидива. Об этом сообщает ВВС.