МОЗ анонсирует общественное обсуждение Постановления КМУ о новом Национальном перечне основных лекарственных средств

30.12.2016, 12:51

Министерство здравоохранения Украины запустило процесс общественного обсуждения Постановления КМУ о Новом национальном перечне основных лекарственных средств. В течение 30-ти дней с момента опубликования будут приниматься комментарии и замечания к документам. Об этом рассказала Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения Украины, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"После утверждения Нацперечня Постановлением Кабинета Министров, мы призываем заявителей подавать заявки на включение в него лекарственных средств. Эти заявки будут рассматриваться Экспертным комитетом, который будет давать рекомендации Минздраву, и министерство будет принимать окончательное решение, чтобы гарантировать украинцам как можно больший доступ к эффективному лечению", - отметила Ульяна Супрун.

"С помощью Национального перечня мы создаём в стране базу для гарантированного обеспечения всех граждан основными эффективными и качественными препаратами, которые им необходимы для лечения. На госпитальном этапе все лекарства, включённые в Национальный перечень, будут бесплатными, а на амбулаторном уровне - их стоимость будет возмещена с помощью реимбурсации", - добавила и.о. министра здравоохранения Украины. Чтобы пациенты не остались без эффективных и безопасных лекарств, которые они получают за государственный счет сейчас, в течение 2017 и 2018 годов будет действовать переходной период, в течение которого параллельно будут действовать Национальный перечень для закупки за бюджетные средства в госпитальном секторе и для возмещения стоимости (реимбурсации) лекарственных средств при амбулаторном лечении, а также закупки через международные организации и за средства местных бюджетов, согласно номенклатуре ЛС, которая действует сейчас.

Во время переходного периода будет происходить дополнение Нацперечня согласно следующему алгоритму: заявители будут подавать заявки установленного образца на внесение лекарственных препаратов в Нацперечень (в период с 1 января по 1 апреля); экспертный комитет будет анализировать заявки на основе методологии оценки медицинских технологий (Health Technologies Assessment), учитывающей не только клиническую эффективность препаратов, но и способность государства платить за них, то есть, фармакоэкономическую целесообразность их включения в Нацперечень; Минздрав будет проводить переговоры насчет цен на лекарства с производителями и об увеличении бюджета на здравоохранение.

После окончания переходного периода, в 2019 году, вступит в силу единый Национальный перечень основных лекарственных средств, который станет основой для всех закупок лекарств за государственные средства: на государственном и местном уровнях; для возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) на амбулаторном уровне; для обеспечения лекарствами при стационарном лечении.

"Национальный перечень базируется на приоритетных заболеваниях и состояниях, которые определены Экспертным комитетом соответствии со следующими критериями: бремя болезней для Украины, социальные гарантии государства и принцип "социальной солидарности" (это касается орфанных заболеваний). В основе Нацперечня - последнее, 19-е издание Базового перечня основных лекарственных средств ВОЗ. Все лекарственные средства включаются в Нацперечень на основании доказательств их эффективности, безопасности и экономической целесообразности", - подчеркнула Александра Олещук, председатель Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины, заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Тернопольского медицинского университета имени И. Горбачевского.

"Национальный перечень лекарственных средств будет включать важнейшие базовые препараты для лечения приоритетных заболеваний и состояний, указанные по международным непатентованным названиям, форме выпуска и дозе. Это позволит уменьшить возможности для злоупотреблений в интересах определённых производителей и избежать закупки неэффективных препаратов, которые присутствуют в действующем национальном перечне", - отметил Роман Илык, заместитель министра здравоохранения Украины.

Национальный перечень основных лекарственных средств - это перечень безопасных лекарственных средств с доказанной эффективностью, доступ к которым государство гарантирует всем пациентам бесплатно путём рационального использования государственных средств. Формированием этого документа занимается Экспертный комитет по отбору и использованию основных лекарственных средств, постоянно действующий совещательный орган, созданный Министерством здравоохранения Украины. В его компетенции - осуществление оценки сравнительной эффективности (результативности), безопасности и экономической целесообразности лекарственных средств и рекомендации Минздрава относительно их включения или не включения в Национальный перечень. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.