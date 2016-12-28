Гройсман: Правительство будет наказывать за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования

28.12.2016, 16:22

Правительство будет жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства сегодня, 28 декабря.

Глава правительства напомнил, что с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что должно обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

"Здесь важно, чтобы мы прямо с января ввели все возможности контроля, мониторили, чтобы максимально выйти на реализацию этого решения. Мы должны быть очень жесткими. Там, где сети, оптовики не будут выполнять решение, мы должны очень жестко их наказывать. Фактически восстанавливать справедливость по отношению к украинским гражданам. Потому что завышать цены на лекарства - это значит, что не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны", - отметил Владимир Гройсман.

В этом контексте премьер-министр поручил вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун обеспечить соответствующий мониторинг и контроль за ценами на лекарственные средства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.