На Шри-Ланке в городе Коломбо собрали самую большую искусственную елку в мире

25.12.2016, 12:02

Власти Шри-Ланки заявили, что собрали в столице страны, городе Коломбо, самую большую искусственную елку в мире. Ее высота составляет 73 метра.

Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий. Жители Шри-Ланки исповедуют в основном буддизм, индуизм или ислам. Однако в стране есть и немало католиков.

Уже подана заявка на включение елки в Коломбо в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире. Предыдущий рекорд принадлежит 53-метровой елке, воздвигнутой в 2015 году в китайском Гуанчжоу. Об этом сообщает ВВС.