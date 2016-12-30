В Китае сделали огромного петуха в виде Трампа

30.12.2016, 12:11

В китайском городе Тайюань в провинции Шанси появилась огромная статуя петуха, внешне напоминающего избранного Президента США Дональда Трампа. Согласно китайскому лунному календарю, Петух - символ наступающего 2017 года.

Необычную скульптуру установили накануне Нового года у местного торгового центра. Как заявил в интервью китайским СМИ создатель статуи, он был вдохновлен легендарной прической избранного президента США и его характерными жестами.

На китайском сайте Taobao уже можно приобрести копию петуха Дональда различного размера, в том числе и высотой 10 м по цене $1700.

В ноябре нынешнего года внимание общественности Китая привлек золотой фазан, обитающий в зоопарке города Ханчжоу. Хохолок и пронзительные голубые глаза, по мнению посетителей зоопарка, наводили на мысль о сходстве птицы с американским Президентом.

В последние месяцы Дональд Трамп сделал немало заявлений, которые были встречены официальным Пекином с недоумением и раздражением.

Наступление лунного нового года будет отмечаться в Китае 28 января.

По китайскому гороскопу Трамп - Собака. Родившиеся в год Собаки люди характеризуются как честные, преданные, талантливые в политике, но при этом упрямые и склонные воспринимать мир как враждебную силу. Об этом сообщает ВВС.