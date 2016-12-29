Комиссия, расследующая причины гибели Ту-154, не исключает, что имело место "механическое воздействие" на самолет

29.12.2016, 15:46

В четверг, 29 декабря, в Москве состоялась пресс-конференция представителей различных российских ведомств, в ходе которой они рассказали о ходе расследования причин катастрофы Ту-154 близ Сочи.

Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Байнетов заявил: "После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было. Версия теракта по-прежнему рассматривается комиссией, однако эта версия не является основной. Кроме взрыва на борту могло быть какое-то механическое воздействие любого рода. Не обязательно теракт связан со взрывом".

Министр транспорта России Максим Соколов заявил: "Официальная версия причин катастрофы Ту-154 будет объявлена после расшифровки двух поднятых со дна Черного моря бортовых самописцев. Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано - предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия. Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки основного параметрического накопителя информации и речевого.

Самолет практически полностью разрушился, что осложнило проведение поисковой операции. Район катастрофы обследован полностью, обнаружены и подняты 19 тел, более 230 фрагментов погибших, а также 12 крупных и почти 2 тысячи мелких фрагментов самолета. Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел, у всех родственников взяты необходимые генетические материалы, экспертиза началась".

Сергей Байнетов добавил: "В начале расследования у нас было 15 версий, после получения данных объективного контроля их количество сократилось вдвое. Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток".

Комментируя опубликованную российскими СМИ расшифровку разговоров пилотом в кабине Ту-154, Байнетов отметил: "Радиообмен был крайне кратким. Пока не могу сказать ни про закрылки, ни про другие версии. Все было достаточно штатно. Фраза командира говорит нам о начале развития особой ситуации". Об этом сообщают "Факты и комментарии".