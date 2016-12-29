Четверо детей погибли во время пожара в жилом доме в Киеве

29.12.2016, 16:53

Четверо детей от 4 до 11 лет погибли во время пожара на Русаниських садах в Киеве. Еще один 12-летний ребенок госпитализирован.

Как сообщили в ГСЧС, возгорание произошло в двухэтажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв. м.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.

До прибытия подразделений ГСЧС медики оказали помощь двум взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу госпитализировано 12- летнюю девочку с ожогами. Об этом сообщает Телеканал новин "24".