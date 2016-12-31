Смертельное ДТП на Волыни: три человека погибли, двое в больнице

31.12.2016, 13:15

Сегодня, 31 декабря, ночью на автодороге "Львов-Радехов-Луцк вблизи села Терешковцы Гороховского района легковушка "Opel Vectra на скорости врезался в дерево. Вследствие ДТП три человека погибли, еще двое в реанимации.

Автопроисшествие произошло около 00:10 ч. За рулем легковушки находился 19- летний житель Иванычивского района. Управляя транспортным средством водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки, 18-летняя жительница Гороховского района и 28-летний житель Иванычевского района, погибли на месте.

Еще двое пассажиров, возраст которых 20 и 22 года, жители Иванычивского района, госпитализированы в отделение реанимации районной больницы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Инф. Сектора коммуникации полиции Волынской области.