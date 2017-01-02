Одесский "Черноморец" покинули Боровик и Филимонов

02.01.2017, 13:48

Одесский "Черноморец" расстался с двумя футболистами основного состава, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с голкипером "Черноморца" Евгением Боровиком был расторгнут досрочно по инициативе футболиста. Артем Филимонов покинул команду в связи с окончанием срока действия соглашения.

"Коллектив ФК "Черноморец" искренне благодарен Артему и Евгению за ту помощь, которую они оказали нашему клубу в сложные времена для команды и всего украинского футбола", - говорится в сообщении клуба.

Боровик выступал в "Черноморце" с июля 2015 года, проведя в команде в общей сложности полтора сезона. В текущем сезоне 2016/17 провел 17 матчей из 18- ти, в общей сложности сыграв 1530 минут.

Филимонов в клубе с февраля 2013 года. В нынешнем сезоне провел в составе команды 16 матчей (1317 минут) и забил один гол с пенальти.

В зимнее межсезонье "Черноморец" делит 6-7 места в середине турнирной таблицы с полтавской "Ворсклой" (по 23 очка), уступая сопернику место в шестерке лучших по дополнительным показателям. Об этом сообщает УНИАН.