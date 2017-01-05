Гройсман: Вхождение государства в капитал ПАО "Приватбанк" было вынужденным, но честным шагом

05.01.2017, 13:45

Вхождение государства в капитал ПАО "Приватбанк" было вынужденным, но честным шагом по отношению к украинским гражданам. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью агентству "Укринформ".

"Мы пошли на вынужденный, но честный шаг по отношению к украинским гражданам. Я не буду заниматься политическими оценками. Что для меня было важно как для главы правительства? Одно - двадцать миллионов людей. Все. Двадцать миллионов людей, у которых там счета, средства, кредитные карточки и т. д. Я руководствовался тем, чтобы защитить этих людей", - отметил глава правительства, отвечая на вопрос относительно оценки решения о национализации Приватбанка.

Сегодня банк находится под надежным управлением, а ситуация в нем стабилизировалась, отметил Владимир Гройсман.

"Что мы сделали? Мы приняли решение о переходе банка в государственную собственность, мы его докапитализировали. Мы сейчас назначили менеджмент. Я считаю, что Александр Шлапак, бывший Министр финансов - высокопрофессиональный и ответственный человек. То есть сегодня банк с точки зрения управления находится в абсолютно надежных руках, с надежным интеллектом и опытом. Банк стабилизировался, ситуация нормальная. Закон гарантирует сегодня возврат вкладов для физических лиц - вкладчиков банка. У руководства банка только одна задача - развивать банк, сделать его более успешным. И это меня полностью устраивает", - отметил он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.