Криштиану Роналду стал лучший футболист мира 2016 года по версии ФИФА

10.01.2017, 11:36

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан ФИФА лучшим футболистом 2016 года. Об этом объявлено на ежегодной церемонии в Цюрихе.

В голосовании Роналду опередил своего давнего соперника аргентинца Лионеля Месси из "Барселоны".

Португальский футболист в пятый раз за свою карьеру стал обладателем приза "Золотой мяч" и сравнялся по этому показателю с Месси.

Титула "Тренер года" на этот раз удостоен итальянский специалист Клаудио Раньери, приведший аутсайдеров "Лестер Сити" к победе в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает ВВС.