S&P понизило рейтинги Приватбанка

11.01.2017, 14:50

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor понизило рейтинги ПАО КБ "ПриватБанк" с уровня "R" (под надзором органов государственного регулирования) до уровня "SD" (выборочный дефолт). Об этом сообщает в пресс-служба агентства.

Аналитики объясняют, что такие рейтинговые действия связаны с принудительной конвертацией в капитал банка трех выпусков сертификатов участия в займе.

В частности, были конвертированы выпуски сертификатов, находящихся в обращении и поступления от которых позже были выданы в долг Приватбанка. Эти ценные бумаги были размещены британским специальным юридическим лицом. Так, в капитал банка были конвертированы следующие ценные бумаги: приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом $175 млн.; приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом $200 млн.; субординированные сертификаты участия в займе объемом $220 млн.

В то же время агентство подчеркивает, что снижение рейтинга не является признанием общего дефолта Приватбанка, поскольку в отношении других обязательств банка дефолт не был объявлен. Что касается рейтинга долговых обязательств Приватбанка, то S&P их не рассматривал. Агентство планирует пересмотреть текущий уровень рейтингов после того, как получит достаточно информации для оценки кредитоспособности финучреждения после проведения правительством докапитализации. Об этом сообщает Эсспресо TV.