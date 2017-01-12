Розенко принял участие в открытии Кубка мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону

12.01.2017, 16:58

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко вместе с врезидентом национального паралимпийского комитета Украины, уполномоченным Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем, министром социальной политики Украины Андреем Ревой и председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой в с. Яворов Турковского района Львовской области торжественно открыли соревнования за Кубок мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону.

"Чрезвычайно приятное и торжественное событие происходит сегодня в Украине! Впервые в истории паралимпийского и олимпийского спорта наше государство принимает этап Кубка мира Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону. 19 стран мира принимают участие в этом мероприятии", - сказал Павел Розенко, выступая на открытии.

Вице-премьер-министр отметил, что Кубок мира является одним из ключевых мероприятий на пути подготовки команд и квалификации спортсменов на зимние ХІІ Паралимпийские игры 2018 года, которые состоятся в городе Пхьончхан, Южная Корея.

Павел Розенко пожелал участникам соревнований успехов и спортивной удачи, судьям - объективности, тренерам - выдержки.

Он заверил, что правительство Украины и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры по поддержке развития паралимпийского движения в Украине.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.