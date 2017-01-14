Дарио Срна заявил, что остается в "Шахтере"

14.01.2017, 15:30

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна заявил, что не покинет украинскую команду ради испанской "Барселоны".

Слухи о возможном переходе хорвата в "Барсу" ходили последний месяц. Каталонский клуб желал закрыть трансфером опытного игрока проблемную позицию правого защитника. Руководство дончан дало добро на переход футболиста и не мешало переговорам с Блаугранас.

Однако сам Срна, в интервью телеканалу "Футбол 1" объявил о своем решении: "Я и раньше и сейчас говорил, что мое сердце в Шахтере. Потому я остаюсь в клубе и доволен своим решением. Я прислушался к своему сердцу, и оно подсказало остаться здесь".

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провел в составе "Шахтера" 22 поединка, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами. Об этом сообщает Корреспондент.net.