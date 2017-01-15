Бланко-Лещук отбыл в расположение Шахтера

15.01.2017, 12:38

Аргентинец Густаво Бланко-Лещук покидает львовские Карпаты ради подписания контракта с донецким Шахтером.

Официальный сайт львовских Карпат сообщает, что аргентинский форвард команды Густаво Бланко-Лещук покидает расположение команды, дабы присоединиться к донецкому Шахтеру. Стороны договорились о трансфере футболиста, сумма отступных не разглашается.

Футболист уже покинул турецкую Анталью, где проходит сбор Карпат, и отправился в испанскую Ла-Мангу, в которой ныне обосновался Шахтер. Там Бланко-Лещуку предстоит пройти медицинское обследование и согласовать детали личного контракта.

В стане львовских Карпат футболист появился чуть менее года назад, в феврале 2016-го. За проведенное время во Львове он принял участие в 26-ти матчах, отметившись в них 9 раз.

Официальный сайт Карпат поблагодарил футболиста за время проведенное в команде и пожелал ему дальнейших успехов. Об этом сообщает iSport.ua.