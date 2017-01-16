Сборная Украины занимает первое место в командном зачете паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

16.01.2017, 15:13

По итогам первых дней соревнований паралимпийского Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит на Львовщине, сборная Украины занимает первое место в командном зачете.

У команды Украины - три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Украина опережает команды Германии, Франции и Австрии, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Так, на дистанции 20 км стоя золото завоевал представитель Украины Игорь Рептюх. А в гонке на дистанции 15 км среди женщин в категории стоя весь подиум был украинским: золотую награду завоевала Александра Кононова, серебро у Юлии Батенковой, третье место у Людмилы Ляшенко. Среди женщин с нарушениями зрения на той же дистанции украинки Оксана Шишкова и Ольга Прилуцкая завоевали "золото" и "бронзу".

Международная паралимпийская семья уже отметила высокий уровень организации и проведения Кубка мира в Западном реабилитационном центре, который наша страна принимает впервые в истории. В нем принимают участие более двухсот участников из 18 стран мира. Украина доказала, что имеет одну из лучших в Европе баз по зимним паралимпийским видам спорта и способна принимать международные соревнования высокого уровня.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поздравил Национальный комитет спорта инвалидов Украины, его президента Валерия Сушкевича и всю паралимпийскую команду с этим признанием и поблагодарил за отличную работу.

Инф. Министерства молодежи и спорта Украины.