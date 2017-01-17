Минобороны Украины готовится к участию в "Играх Непокоренных" - Invictus Games

17.01.2017, 15:04

Министерство обороны Украины готовится к участию в международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" - Invictus Games. В этом году "Игры" пройдут в сентябре в канадском городе Торонто. Представители Украины примут участие в соревнованиях по стрельбе из лука, легкой атлетике, гребле на тренажерах, пауэрлифтингу, плаванию и велоспорту. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщила полковник Оксана Гаврилюк, спикер Министерства обороны Украины.

"Это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов военной службы с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей, которые проводятся с 2014 года. Участие в соревнованиях принимают команды стран-членов и стратегических партнеров Альянса", - пояснила она.

В настоящее время Минобороны разработало 186 заявок от кандидатов для участия в Играх, в том числе, 26 - от военнослужащих Вооруженных сил Украины. В период с 20 января по 4 февраля на трех учебно-спортивных базах спортивных учреждений Минобороны состоится тестирование кандидатов с целью отбора для участия в соревнованиях. 21 января отбор пройдет на учебно-спортивной базе летних видов спорта во Львове, 28 января - в Центральном спортивном клубе ВСУ в Киеве и 4 февраля - в 9-м Спортивном клубе в Одессе. "Сейчас Министерство обороны совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины и Координационным центром Invictus Games в Украине разработало план подготовки к соревнованиям. Решаются вопросы финансирования, медицинского и функционального обеспечения", - рассказала полковник Гаврилюк. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.