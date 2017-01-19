Порошенко пригласил западные компании к участию в приватизации в Украине

19.01.2017, 14:34

Во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности, с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.

"Мы чувствуем реальные сдвиги в Украине", - подчеркнул председатель совета директоров компании "АрселорМиттал". В частности, он высоко оценил улучшение ситуации с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.

Президент Украины выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с "АрселорМиттал", в частности, в переходе на новые технологии производства.

Глава государства также провел отдельную встречу с генеральным директором компании Cargill Дэвидом Макленнаном.

Генеральный директор компании Cargill отметил улучшение инвестиционного климата благодаря реформам, которые проводятся в Украине, и сообщил о готовности компании к дальнейшему развитию деятельности в нашей стране.

Президент Украины призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.

Инф. официального сайта Президента Украины.