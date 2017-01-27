Глава Фонда госимущества: приватизацией облэнерго интересуются инвесторы из 6 стран

27.01.2017, 16:29

Инвесторы из США, Канады, Турции, Японии, Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов интересуются приватизацией "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) со ссылкой на главу ведомства Игоря Билоуса.

"Эти люди тратят деньги последние полгода на юристов, на экономистов. Они ездят по областям, по облэнерго, станциям, задают тысячи вопросов", - приводит слова Билоуса пресс-служба.

Также он подчеркнул, что в приватизации не будут принимать участие российские компании.

"Я вам могу сказать, что 99% инвесторов на облэнерго - это иностранцы, и это не русские, даже по бенефициарам. Россияне не участвуют в нашей приватизации", - отметил глава ФГИУ.

Фонд госимущества с 2014 года безуспешно пытается продать госпакеты акций облэнерго. В 2016 году ведомство неоднократно переносило сроки их выставления на аукционы в связи с отсутствием надлежащей законодательной базы в сфере энергетики.

В частности, глава фонда неоднократно подчеркивал, что для начала приватизации облэнерго нужно принять законопроект о рынке электроэнергии (одобрен Верховной Радой в первом чтении) и утвердить стимулирующее тарифообразование для повышения инвестиционной привлекательности энергообъектов. Об этом сообщает УНИАН.