Приватизацию "Центрэнерго" могут перенести на 2018 год

27.01.2017, 16:22

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус допустил перенос сроков приватизации 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на 2018 год, тогда как раньше продажа компании планировалась на первый квартал этого года. Об этом говорится на сайте фонда.

"Мы начали отбирать советника. Когда подберем - он включится в подготовку "Центрэнерго" к приватизации. Будет это 2017 год - хорошо, будет 2018 год - тоже хорошо", - цитирует пресс-служба ФГИУ Билоуса.

По его словам, приватизацией данной компании интересуются инвесторы из Китая, Кореи, Турции и Индии.

В конце февраля 2016 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передало 78,3% акций "Центрэнерго" Фонду госимущества для последующей приватизации.

Фонд госимущества в мае прошлого года выразил намерение продать госпакет акций "Центрэнерго" в 1-м квартале 2017 года.

ПАО "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

"Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области. Об этом сообщает УНИАН.