Джима не смогла побороться за медали в масс-старте этапа КМ по биатлону

21.01.2017, 15:27

В Антхольце (Италия) завершилась женская гонка масс-старт этапа Кубка мира по биатлону, в которой единственная представительница Украины Юлия Джима не смогла побороться за медали гонки, сообщает официальный сайт соревнований.

Джима финишировала на 10-м месте. Юлия по ходу гонки допустила три промаха - по одному на каждой из стрельб, за исключением третьей - стойки. Единственная представительница Украины в Топ-30 мирового биатлона финишировала с отставанием от лидера в 32,0 секунды.

Победительницей на этой дистанции стала Надин Хорхлер из Германии, преодолевшая 12,5 км. за 36 минут 11,5 секунды (0 промахов). На 3,1 секунды от победительницы отстала ее соотечественница Лаура Дальмайер (3), на 8,0 секунды - Габриэла Коукалова (2) из Чехии. Позже сегодня состоится мужская эстафета.

Этап КМ в Антхольце завершится в воскресенье, 22 января, женской эстафетой и мужским масс-стартом. Об этом сообщает УНИАН